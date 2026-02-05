"Adorazione di San Sigismondo": il nuovo libro del Museo Diocesano

Mercoledì 11 febbraio alle ore 16.30, negli spazi del Museo Diocesano di Cremona, andrà in scena la presentazione del volume “Francesco Pesenti detto il Sabbioneta. L’Adorazione del Bambino in San Sigismondo” a cura di Raffaella Poltronieri, storica dell’arte, che ha indagato, studiato e approfondito la figura del Sabbioneta, autore a lungo ritenuto secondario ma attivo in un periodo di particolare fioritura per Cremona a metà del Cinquecento.

Si tratta della seconda pubblicazione della collana del museo dedicata alla presentazione e alla valorizzazione di un bene culturale della Diocesi, dopo quella dedicata alle due lastre del Genesi e tralcio abitato di Wiligelmo.

Questo secondo volume è stato realizzato con il contributo del Rotary Cremona Po, partner prezioso che, attraverso i suoi service, sostiene il recupero e la valorizzazione di importanti testimonianze di valore artistico e culturale, e raccoglie i risultati degli studi più recenti dedicati all’opera e al suo contesto storico-artistico. L’opera analizzata è l’Adorazione del Bambino conservata nella chiesa di San Sigismondo, significativa testimonianza della produzione manierista cremonese del Cinquecento.

Durante il restauro sono emersi elementi di grande interesse, frutto di un intervento minuzioso e attento che ha riguardato non solo la paletta, oggi conservata nella vecchia sagrestia di San Sigismondo, ma anche la dorata e preziosa cornice, ricca di segni, personaggi onirici, scritte e graffiti, che meriterebbero da soli un approfondimento specifico.

Il direttore del Museo Diocesano e incaricato diocesano per i Beni ecclesiastici e le attività culturali, mons. Gianluca Gaiardi, nell’introduzione al volume, sottolinea come con questa pubblicazione la Diocesi intenda proseguire l’intento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio artistico religioso presente sull’intero territorio: dalla Cattedrale alla magnifica chiesa manierista di San Sigismondo.

In questo modo si narra un’opera che raccoglie interessanti temi iconografici religiosi della nascita di Gesù, in un presepio non convenzionale che contiene anche i segni della Passione.

L’ingresso alla presentazione è libero. Interverranno:

Mons. Gianluca Gaiardi, direttore del Museo Diocesano

Roberto Frosi, past president Rotary Cremona Po

Raffaella Poltronieri, storica dell’arte, curatrice del volume

Chiara Migozzi, restauratrice, responsabile dell’intervento conservativo su opera e cornice.

Il volume è in vendita presso il bookshop del museo.

