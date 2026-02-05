Ultime News

5 Feb 2026 Cumulo pena di oltre tre anni: 53enne arrestato dai carabinieri
5 Feb 2026 Lancio petardo: il 19enne arrestato chiede scusa ad Audero, alle squadre e ai tifosi
5 Feb 2026 Cremonese, assenze a centrocampo: possibile maglia dal primo minuto per Maleh e Thorsby
5 Feb 2026 Buche e terreni impraticabili: strade groviera e campi allagati nel cremonese e casalasco
5 Feb 2026 Donna di 60 anni investita in corso Matteotti: non è grave. Conducente accecato dal sole
Nazionali

Caso Sinner a Milano Cortina? La Wada: “Atleti stiano attenti su Clostebol”

(Adnkronos) – Un possibile caso Sinner a Milano Cortina 2026? Anche alle Olimpiadi invernali di scena in Italia è scattato l’allarme Clostebol, sostanza a cui è stato trovato positivo il tennista azzurro nel marzo 2024 e che ha poi portato alla successiva sospensione di Sinner per tre mesi nel 2025. 

“Noi abbiamo una prospettiva mondiale, ci sono stati dei casi in Italia dove questa sostanza viene però indicata nella scatola del prodotto, ma non ci sono preoccupazioni da parte nostra, gli atleti devono fare attenzione”, ha detto Olivier Niggli, direttore generale della Wada in conferenza ai Giochi di Milano-Cortina commentando proprio il fatto che in Italia, dal 2019, si siano registrati 30 casi di doping che coinvolgono l’uso di creme al Clostebol. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...