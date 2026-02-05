Ultime News

Donna di 60 anni investita in corso Matteotti: non è grave. Conducente accecato dal sole

La 60enne, travolta mentre stava attraversando la strada, è stata ricoverata in codice giallo

Incidente, verso le 15 di oggi, in corso Matteotti, all’altezza del civico 96. Una donna di 60 anni che stava attraversando la strada è stata investita. Il conducente dell’auto, che proveniva da piazza Libertà, ha dichiarato di non essersi accorto della sua presenza a causa del sole che al momento dell’impatto gli ha impedito la visibilità.

Per fortuna, a dispetto di quanto si era temuto in un primo momento, le condizioni della ferita, che non era su un attraversamento pedonale, non sono preoccupanti. La donna è stata ricoverata in ospedale in codice giallo.

Sul posto, i medici del 118 e gli agenti della polizia locale di Cremona che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica.

