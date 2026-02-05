Ultime News

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione

(Adnkronos) – “Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura vorrà ravvisare”. Ad annunciarlo è il suo legale di fiducia, l’avvocato Ivano Chiesa, che interviene dopo che Mediaset avrebbe inviato delle missive ad alcune discoteche per avvertire i gestori che potrebbero essere corresponsabili nel caso invitassero come ospite Corona.  

In un intervento registrato su Instagram, l’avvocato Chiesta spiega che l’iniziativa Mediaset “è una cosa molto grave e non ha fondamento: un gestore di una discoteca non ha nessun dovere se non di garantire la sicurezza, ma non impedire che qualcuno dica quello che vuole perché non siamo in Corea”. 

Le missive, però, potrebbero avere come effetto “di impedirgli di lavorare. Hanno tentato di silenziare Fabrizio Corona sui social, adesso vogliono silenziarlo negli esercizi pubblici, domani cosa faranno gli impediranno di parlare a casa sua?” aggiunge. Da qui l’iniziativa di Corona di denunciare Mediaset. 

