Milano Cortina 2026, le news di oggi 5 febbraio dalle Olimpiadi – Diretta

(Adnkronos) – Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si aprono domani, 6 febbraio, con la cerimonia d’apertura. La macchina dei Giochi, però, è già in moto. Le competizioni sono iniziate, le gare hanno preso il via con la partenza dei tornei di curling e hockey. In pista slittino e snowboard, lo sci alpino alle prese con le prove in vista dei primi appuntamenti.

Le news di oggi, tra gare e curiosità.