Milano Cortina, italiani in gara oggi: da Constantini-Mosaner all’hockey, orario e dove vederli

(Adnkronos) – Saranno i campioni olimpici e mondiali in carica Amos Mosaner e Stefania Constantini i primi atleti dell’Italia Team in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi giovedì 4 febbraio. La coppia d’oro del doppio misto di curling nell’edizione di quattro anni fa a Pechino debutterà alle 10:05 nel round robin al Cortina Curling Olympic Stadium contro la Corea del Sud. Alle 19:05 il tandem tricolore, che si presenta a questi Giochi Invernali con una striscia aperta di 22 vittorie consecutive, tornerà sul ghiaccio per affrontare il Canada nel secondo impegno di giornata.

Alle ore 14:40, inoltre, toccherà anche alle azzurre di hockey su ghiaccio, che affronteranno la Francia nel primo match del gruppo B nella cornice della Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena. Per la Nazionale femminile, al pari di quella maschile (che debutterà contro la Svezia alle ore 21:10 di mercoledì 11 febbraio), si tratta di uno storico ritorno sul palcoscenico a cinque cerchi a distanza di 20 anni dall’ultima edizione casalinga di Torino 2006. In serata, infine, a partire dalle ore 19.30 ci sarà spazio anche per il giovane snowboarder Ian Matteoli che, sulla neve del Livigno Snow Park, sarà impegnato nelle qualificazioni maschili del big air.

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? La diretta tv delle Olimpiadi sarà disponibile su Rai Sport Hd (nelle fasce 9.50-12.10, 15.15-17.10, 19-21.45). Streaming su Rai Play, Eurosport1 (10-23.40), Eurosport2 (19.25-21.45), Dazn, Discovery Plus, Hbo Max,