Zaniolo si è sposato, il matrimonio a sorpresa con Sara Scaperrotta

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati. Ieri, mercoledì 4 febbraio, la coppia ha pronunciato il fatidico sì. La proposta di matrimonio era arrivata a marzo del 2025. Un matrimonio intimo, con pochi invitati. “Just married”, si legge sulla torta nuziale.

La coppia aveva annunciato su Instagram l’imminente matrimonio condividendo le foto della romantica proposta di matrimonio che il calciatore aveva fatto alla sua compagna. “Ora e per sempre”, aveva scritto Sara Scaperrotta mostrando l’anello di diamanti che Nicolò Zaniolo le ha regalato in ginocchio, come da tradizione, mentre le chiedeva di sposarlo. Dopo il ‘sì’ un bacio appassionato. La proposta era avvenuta nel giorno del ventisettesimo compleanno di Scaperrotta, dopo una cena in un ristorante che affaccia su Ponte Vecchio a Firenze.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono legati dal 2018 e sono genitori di Tommaso, nato nell’estate del 2021. Si erano lasciati poco dopo aver appreso della gravidanza, ma dopo la nascita del bambino è iniziato un lento riavvicinamento, culminato lo scorso anno quando hanno confermato di essere tornati insieme.

Nicolò Zaniolo e la compagna Sara Scaperrotta presto diventeranno genitori per la seconda volta. “Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande”, con queste parole Nicolò e Sara avevano annunciato sui social la seconda gravidanza a corredo di alcune foto in bianco e nero che ritraggono la famiglia, insieme al piccolo Tommaso.