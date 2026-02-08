Milano-Cortina, Buonfiglio “Stiamo dando esempio di gioco di squadra”

Ultime News

8 Feb 2026 Stop al bullismo, il Torriani sul palco del Filo si aggiudica il premio del Kiwanis
8 Feb 2026 L'orgoglio di Jhonny, da Maleo a Milano-Cortina: "Le stelle si trovano ovunque"
8 Feb 2026 Nel singolo di slittino a Cortina, Dominik Fischnaller bissa il bronzo di Pechino
8 Feb 2026 Settima medaglia azzurra alle Olimpiadi: Lorello è bronzo a dieci minuti da casa
8 Feb 2026 Continua il magic moment della Juvi che batte anche la Tezenis 78 a 69
CORTINA (ITALPRESS) – “Noi stiamo dando un esempio di quello che vuol dire il gioco di squadra. Lo sport non è mai stato sostenuto come in questo periodo e Milano-Cortina è la sintesi di tutti quei valori che illustriamo. Noi siamo condannati a vincere perchè dobbiamo essere sempre protagonisti. In questo momento lo siamo, e mi vergogno di chi in questo momento fa polemica contro le Olimpiadi e contro tutto il lavoro che è stato fatto per farle fare”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in occasione della visita a Casa Italia Cortina del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

