Adesivi intimidatori, "solidarietà al Circolo Collettivo Lucia Piloni di Castelleone”

La Federazione di Cremona del Partito della Rifondazione Comunista esprime la sua più viva solidarietà ai compagni del Circolo “Collettivo Lucia Piloni di Castelleone” e alla compagna Mariateresa Carrera per la vile intimidazione concretizzatasi con l’affissione di due identici adesivi recanti la scritta “All comunists are bastards” sulla bacheca

del Circolo e sull’abitazione della compagna.

Il Circolo “Collettivo Lucia Piloni”, da anni punto di riferimento e di lotta sul territorio castelleonese, non si lascerà intimidire e porterà avanti, insieme a singoli cittadini e varie realtà sociali organizzate a Castelleone e nei comuni limitrofi con cui i compagni hanno instaurato una preziosa rete d’interlocuzioni, le varie battaglie per la pace, il

disarmo, la giustizia sociale e l’antifascismo con ancora più forza e determinazione.

NO PASARAN!

Simone Antonioli e Francesca Berardi, della Segreteria Provinciale di Rifondazione Comunista

