Ultime News

9 Feb 2026 La Cremonese va sotto subito e accorcia nel finale, ma non basta: l’Atalanta passa 2-1
9 Feb 2026 La Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia alla BIT 2026: eccellenze da scoprire
9 Feb 2026 Furti al Boschetto entro il mese di marzo attive nuove telecamere
9 Feb 2026 Omicidio del giostraio Fiori: Athos Colombo condannato a 22 anni di carcere
9 Feb 2026 Il Bontà & Gusto divino: un palinsesto di esperienze e grandi storie
Lettere

Adesivi intimidatori, "solidarietà al Circolo Collettivo Lucia Piloni di Castelleone”

da Simone Antonioli e Francesca Berardi

La Federazione di Cremona del Partito della Rifondazione Comunista esprime la sua più viva solidarietà ai compagni del Circolo “Collettivo Lucia Piloni di Castelleone” e alla compagna Mariateresa Carrera per la vile intimidazione concretizzatasi con l’affissione di due identici adesivi recanti la scritta “All comunists are bastards” sulla bacheca
del Circolo e sull’abitazione della compagna.

Il Circolo “Collettivo Lucia Piloni”, da anni punto di riferimento e di lotta sul territorio castelleonese, non si lascerà intimidire e porterà avanti, insieme a singoli cittadini e varie realtà sociali organizzate a Castelleone e nei comuni limitrofi con cui i compagni hanno instaurato una preziosa rete d’interlocuzioni, le varie battaglie per la pace, il
disarmo, la giustizia sociale e l’antifascismo con ancora più forza e determinazione.
NO PASARAN!

Simone Antonioli e Francesca Berardi, della Segreteria Provinciale di Rifondazione Comunista

