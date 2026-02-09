Video Pillole
Assalto al portavalori nel Brindisino, l’arresto di un componente del commando
BRINDISI (ITALPRESS) – Nelle immagini riprese dall’elicottero, il momento della cattura di uno componenti del commando armato che hanno assaltato un furgone portavalori lungo la strada statale 613 “Brindisi–Lecce”, nei pressi dello svincolo di Tuturano. A eseguire l’arresto di due dei responsabili della tentata rapina, i carabinieri dei comandi provinciali di Lecce e Brindisi. Proseguono intanto le ricerche degli altri responsabili.
(ITALPRESS).
col3/gtr
(ITALPRESS).
col3/gtr
(Fonte video: carabinieri)
© Riproduzione riservata