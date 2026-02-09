Ultime News

9 Feb 2026 La Cremonese va sotto subito e accorcia nel finale, ma non basta: l’Atalanta passa 2-1
9 Feb 2026 La Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia alla BIT 2026: eccellenze da scoprire
9 Feb 2026 Furti al Boschetto entro il mese di marzo attive nuove telecamere
9 Feb 2026 Omicidio del giostraio Fiori: Athos Colombo condannato a 22 anni di carcere
9 Feb 2026 Il Bontà & Gusto divino: un palinsesto di esperienze e grandi storie
Assalto al portavalori nel Brindisino, l’arresto di un componente del commando

BRINDISI (ITALPRESS) – Nelle immagini riprese dall’elicottero, il momento della cattura di uno componenti del commando armato che hanno assaltato un furgone portavalori lungo la strada statale 613 “Brindisi–Lecce”, nei pressi dello svincolo di Tuturano. A eseguire l’arresto di due dei responsabili della tentata rapina, i carabinieri dei comandi provinciali di Lecce e Brindisi. Proseguono intanto le ricerche degli altri responsabili.
