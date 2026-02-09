Barbieri: “Restiamo uniti e andiamo avanti per puntare alla salvezza”

Il difensore grigiorosso Tommaso Barbieri ha commentato il match tra Atalanta e Cremonese, sfida della 24ª giornata di Serie A Enilive 2025/26. Ecco le sue dichiarazioni.

Stasera l’Atalanta è stata troppo forte o c’è del rammarico?

“Sapevamo di giocare contro una squadra molto forte, se avessimo trovato prima il gol sarebbe potuta andare diversamente. Ci portiamo a casa il gol e la voglia di non mollare mai, servirà per le prossime partite”.

Cosa manca in questo periodo?

“Sappiamo che la Serie A è un campionato difficilissimo, dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza”.

Oggi si sono visti diversi volti nuovi, che impatto possono avere per voi?

“Sono giocatori che conoscono la Serie A e sono sicuro che ci aiuteranno molto. Ci possono dare anche più opzioni in campo”.

La classifica vi preoccupa?

“L’importante è restare uniti e dare il massimo sempre. Siamo consapevoli che la prossima sarà una partita importante e dobbiamo dare il massimo per portare a casa dei punti”.

© Riproduzione riservata