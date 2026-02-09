Incubo baby gang: rapina in via Palestro. Dal giudice uno dei gemelli del caso kebab

Nel gennaio dell’anno scorso, di sera, in via Palestro, un gruppo di giovanissimi, per la maggior parte minori, aveva accerchiato una coppia di ragazzi che stava tornando a casa dal centro, derubandoli. I componenti della baby gang avevano frugato nelle tasche dei loro giubbotti, racimolando un bottino misero, nemmeno 20 euro.

Ma il reato commesso è grave: rapina aggravata. L’unico maggiorenne del gruppo è comparso oggi davanti al gup per il procedimento a suo carico. Si tratta di uno dei gemelli albanesi che un mese dopo, insieme al fratello e a un minorenne, aveva aggredito il titolare del negozio di kebab di via Guarneri del Gesù.

Per l’episodio di febbraio, i due gemelli, 18 anni, sono stati condannati lo scorso 13 ottobre a due anni, sette mesi e 200 euro di multa ciascuno per tentata rapina e lesioni ai danni del negoziante, un 40enne pakistano che era stato aggredito con pugni al volto e minacciato con un coltello di consegnare l’incasso.

Per entrambi, ristretti ai domiciliari con il braccialetto elettronico, il tribunale aveva disposto l’espulsione una volta espiata la pena. I loro legali, gli avvocati Marco Soldi e Guido Priori, hanno già fatto ricorso in Appello e attendono la data della fissazione dell’udienza.

Ora uno dei gemelli è di nuovo nei guai per la rapina di via Palestro. Il legale dell’imputato, Marco Soldi, ha formulato una proposta di patteggiamento a tre anni. Il giudice deciderà il prossimo 2 marzo. Una condanna che andrebbe a sommarsi ai due anni e sette mesi inflitti per l’episodio accaduto al kebab, se la pena diventasse definitiva.

