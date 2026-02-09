Le pagelle di Atalanta-Cremonese: i voti dei grigiorossi
Prestazione altalenante della Cremonese contro l’Atalanta: Audero incerto, difesa tra alti e bassi, spicca Thorsby con il gol all’esordio. I cambi danno energia, ma manca un pizzico di incisività per cambiare il risultato
AUDERO 5,5 – Può fare meglio sul gol di Krstovic, nel secondo tempo rischia molto perdendo palla in uscita.
CECCHERINI 5,5 – Consente la girata a Krstovic sul primo gol dell’Atalanta.
BASCHIROTTO 6 – Lotta tutta la partita con Krstovic e spesso vince il confronto.
LUPERTO 6 – Soffre l’avvio arrembante degli avversari, sforna l’assist nel finale.
BARBIERI 5,5 – Tanta corsa, ma poca precisione in fase di possesso.
THORSBY 6,5 – Gol all’esordio e partita di sostanza.
GRASSI 5,5 – Soffre la pressione sul primo controllo dei nerazzurri.
MALEH 6 – Si sblocca con il passare dei minuti dopo un avvio difficile.
PEZZELLA 5,5 – Qualche errore di troppo, si sacrifica in fase difensiva.
BONAZZOLI 5,5 – Un primo tempo difficile, con pochi palloni a disposizione. Viene sostituito nell’intervallo.
VARDY 6 – Partita di sacrificio, non riesce a vincere molti duelli con la retroguardia avversaria.
TERRACCIANO 6 – Entra a freddo ed entra subito in partita.
DJURIC 6 – Porta peso in attacco e nuove soluzioni.
PAYERO 6 – Il suo ingresso rende la Cremo più dinamica in mezzo al campo.
SANABRIA 5,5 – Non riesce a incidere nel finale.
ZERBIN sv