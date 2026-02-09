Ultime News

9 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, costituito anche a Cremona il comitato per il "no"
9 Feb 2026 “Insieme per il Territorio - Cremona”: il 12 febbraio incontro con i Comuni
9 Feb 2026 Filarmonica Ruggero Manna, concerto per un anno di attività il 13 febbraio
9 Feb 2026 Riaperto il Juliette, il caso in Consiglio comunale: accolto il ricorso della proprietà
9 Feb 2026 Magic Pack, cassa integrazione in arrivo per un centinaio di dipendenti
Video Pillole

Milano-Cortina, Abodi “Strafelici per comportamento azzurri”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci auguriamo sempre il meglio anche perché quello che si raccoglie è solo una parte dell’impegno degli atleti. Si tratta di un impegno straordinario che testimonia l’impegno e il talento delle atlete e degli atleti italiani, ma anche dei loro tecnici. Penso che siamo sulla buona strada” per un record di medaglie, “abbiamo ancora tante giornate di gara, tante possibilità in tutte le discipline”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione delle iniziative per il Giorno del Ricordo. “Siamo un Paese che è maturato molto dal punto di vista della competitività e siamo strafelici per il comportamento dei nostri atleti”, aggiunge Abodi.

xb1/mc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...