Milano-Cortina, Abodi “Strafelici per comportamento azzurri”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci auguriamo sempre il meglio anche perché quello che si raccoglie è solo una parte dell’impegno degli atleti. Si tratta di un impegno straordinario che testimonia l’impegno e il talento delle atlete e degli atleti italiani, ma anche dei loro tecnici. Penso che siamo sulla buona strada” per un record di medaglie, “abbiamo ancora tante giornate di gara, tante possibilità in tutte le discipline”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione delle iniziative per il Giorno del Ricordo. “Siamo un Paese che è maturato molto dal punto di vista della competitività e siamo strafelici per il comportamento dei nostri atleti”, aggiunge Abodi.

