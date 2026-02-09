Payton Willis votato dai tifosi Vanoli come Player of the Game della vittoria con Cantù

Payton Willis è il giocatore più votato in casa Vanoli Basket Cremona per la diciannovesima giornata di Serie A LBA come Caleffi Wine Player of the Game. Il numero 2 biancoblu ha ottenuto infatti il maggior numero di preferenze nel consueto sondaggio settimanale nelle stories dell’account Instagram della Vanoli.

Si può dire che sia stato un plebiscito, un’elezione quasi unanime, quella che ha incoronato Payton Willis come MVP del turno e della partita contro Cantù. La guardia tiratrice della Vanoli è stato il trascinatore indiscusso della Vanoli, specialmente nel secondo tempo. Dopo l’intervallo infatti, Willis ha segnato 22 dei suoi 25 punti totali (season-high), compreso il canestro e fallo a 4″ dalla fine che ha regalato la vittoria ai biancoblu. Nella sua partita anche 3 recuperi (arrivati tutti nel primo quarto), 3 rimbalzi e ben cinque assist vincenti per i compagni. Ma a impressionare è stata soprattutto la leadership, la capacità di caricarsi la squadra sulle spalle e guidarla con autorevolezza per lunghi tratti della partita, specialmente nella ripresa e dunque nel momento della rimonta. Payton ha chiuso la sua partita con un perentorio 31 di valutazione e ben l’81% dei tifosi biancoblu lo ha votato come Player of the Game, riconoscendo la sua partita d’altissimo livello.

Si prende il secondo posto un altro protagonista della furiosa rimonta attuata dalla Vanoli, ovvero Giovanni Veronesi. Il numero 16 della Vanoli è entrato in trance agonistica nel finale di partita, segnando tre canestri di grande personalità nelle fasi decisive del match e difendendo con una foga agonistica davvero esemplare ed encomiabile, che hanno aiutato la Vanoli a ribaltare emotivamente l’andamento della partita. Sono 12 alla fine i punti nella partita di Gio, che ha sporcato il tabellino anche con 4 rimbalzi, 3 recuperi e 2 assist, strappando gli applausi di un Pala Radi davvero bollente.

Premiato meritatamente dalle votazioni dei fan biancoblu anche Ike Anigbogu, la cui presenza in campo sta diventando sempre più rilevante e decisiva per la Vanoli. Il centro statunitense ha fatto registrare il massimo di punti in stagione (16 con il 70% al tiro da due punti), andando in doppia-doppia grazie ai rimbalzi strappati (11, game-high). Anche una stoppata per il prodotto di UCLA, che ha vinto la battaglia fisica nel pitturato contro uno dei lunghi statisticamente migliori del campionato, vale a dire Oumar Ballo. Ike ha chiuso con 23 di valutazione la sua partita e ha confermato di essere un elemento sempre più capace di avere impatto all’interno della squadra di coach Brotto.

Rimane invece ai piedi del podio Ousmane Ndiaye, nonostante una prova molto positiva specialmente a livello difensivo. Oltre ai 9 punti e ai 4 rimbalzi catturati infatti, anche 3 stoppate a protezione del proprio canestro e grande presenza mentale in campo dimostrata dall’ala forte senegalese classe 2004.

Ricordiamo che per ogni giornata si assegnano tre punti al primo classificato (Willis), due al secondo (Veronesi) e uno al terzo (Anigbogu). Nella classifica generale dunque, Willis si porta a ridosso delle prime due posizioni, attualmente controllate da Casarin e Durham. Veronesi consolida il suo quarto posto, mentre Anigbogu aggancia Jones al sesto posto.

La classifica generale dopo diciannove giornate:

Davide Casarin (23 punti)

Aljami Durham (22 punti)

Payton Willis (21 punti)

Giovanni Veronesi (14 punti)

Ousmane Ndiaye (11 punti)

Ike Anigbogu, Tajion Jones (8 punti)

Sasha Grant (7 punti)

