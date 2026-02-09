Ultime News

9 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, costituito anche a Cremona il comitato per il "no"
9 Feb 2026 “Insieme per il Territorio - Cremona”: il 12 febbraio incontro con i Comuni
9 Feb 2026 Filarmonica Ruggero Manna, concerto per un anno di attività il 13 febbraio
9 Feb 2026 Riaperto il Juliette, il caso in Consiglio comunale: accolto il ricorso della proprietà
9 Feb 2026 Magic Pack, cassa integrazione in arrivo per un centinaio di dipendenti
Sanremo, Nino Frassica ospite della finale per lanciare ‘Sanremo Top’

(Adnkronos) – Nino Frassica sarà ospite del festival di Sanremo 2026 nella serata finale, il 28 febbraio. L’attore, che era già stato all’Ariston l’anno scorso come co-conduttore, sarà al fianco di Carlo Conti nei due appuntamenti di ‘Sanremo Top’ in programma il 7 e 14 marzo su Rai1. E la sua presenza sul palco dell’Ariston il 28 febbraio – a quanto apprende l’Adnkronos – servirà proprio a lanciare questi due appuntamenti.  

