Sanremo, Nino Frassica ospite della finale per lanciare ‘Sanremo Top’

(Adnkronos) – Nino Frassica sarà ospite del festival di Sanremo 2026 nella serata finale, il 28 febbraio. L’attore, che era già stato all’Ariston l’anno scorso come co-conduttore, sarà al fianco di Carlo Conti nei due appuntamenti di ‘Sanremo Top’ in programma il 7 e 14 marzo su Rai1. E la sua presenza sul palco dell’Ariston il 28 febbraio – a quanto apprende l’Adnkronos – servirà proprio a lanciare questi due appuntamenti.