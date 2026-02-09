Ultime News

9 Feb 2026 Thorsby: "Atalanta molto forte, contento della reazione che abbiamo avuto"
9 Feb 2026 La Cremonese va sotto subito e accorcia nel finale, ma non basta: l’Atalanta passa 2-1
9 Feb 2026 La Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia alla BIT 2026: eccellenze da scoprire
9 Feb 2026 Furti al Boschetto entro il mese di marzo attive nuove telecamere
9 Feb 2026 Omicidio del giostraio Fiori: Athos Colombo condannato a 22 anni di carcere
Santanchè “Disordini a Milano per i Giochi? Chi protesta denigra Italia”

MILANO (ITALPRESS) – “Proteste a Milano? In un momento in cui abbiamo l’Italia al centro del mondo, chi è che non sta indossando la casacca della Nazionale? Quelli che trovano qualsiasi spunto per poter criticare e combattere, denigrare non il governo ma l’Italia. Le Olimpiadi non sono del Governo, sono dell’Italia e degli italiani, ce l’hanno contro il governo? Non sono mica nostre le Olimpiadi”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Daniela Santanché intervenuta a Casa Italia a Milano, in merito ai disordini avvenuti a Milano per protesta contro i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
