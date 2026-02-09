Ultime News

9 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, costituito anche a Cremona il comitato per il "no"
9 Feb 2026 “Insieme per il Territorio - Cremona”: il 12 febbraio incontro con i Comuni
9 Feb 2026 Filarmonica Ruggero Manna, concerto per un anno di attività il 13 febbraio
9 Feb 2026 Riaperto il Juliette, il caso in Consiglio comunale: accolto il ricorso della proprietà
9 Feb 2026 Magic Pack, cassa integrazione in arrivo per un centinaio di dipendenti
Video Pillole

Tg News – 9/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Presunto cecchino di Sarajevo ai pm: “Mai stato in Bosnia”
– Teheran “Un grande muro di sfiducia con gli Usa”
– Sabotaggio alle Ferrovie, si indaga anche per terrorismo
– Caso Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio
– Caso Petrecca, giornalisti contro direttore Rai Sport ritirano firme
– Morto il fisico Zichichi, ideò laboratorio sotto Gran Sasso
– Migliora lo smog in Italia, fuorilegge solo 13 città
– Milano-Cortina, Fontana: “Oltre le più rosee aspettative”
– Previsioni 3B Meteo 10 Febbraio
