Ultime News

9 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, costituito anche a Cremona il comitato per il "no"
9 Feb 2026 “Insieme per il Territorio - Cremona”: il 12 febbraio incontro con i Comuni
9 Feb 2026 Filarmonica Ruggero Manna, concerto per un anno di attività il 13 febbraio
9 Feb 2026 Riaperto il Juliette, il caso in Consiglio comunale: accolto il ricorso della proprietà
9 Feb 2026 Magic Pack, cassa integrazione in arrivo per un centinaio di dipendenti
Video Pillole

Tg Sport – 9/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter, la manita al Sassuolo lancia la fuga scudetto
– Juve salva al 96′, il pari di Kalulu evita il crollo ma esplode la furia Lazio
– Ranking ATP, Sinner accorcia su Alcaraz dopo l’Australia ma il trono resta spagnolo
– Basket, l’impresa di Tortona travolge Trieste
– Test MotoGP, Bezzecchi e l’Aprilia da record a Sepang mentre Yamaha sprofonda
– Da Milano-Cortina al campionato, una domenica olimpica
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...