Video Pillole
Tg Sport – 9/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter, la manita al Sassuolo lancia la fuga scudetto
– Juve salva al 96′, il pari di Kalulu evita il crollo ma esplode la furia Lazio
– Ranking ATP, Sinner accorcia su Alcaraz dopo l’Australia ma il trono resta spagnolo
– Basket, l’impresa di Tortona travolge Trieste
– Test MotoGP, Bezzecchi e l’Aprilia da record a Sepang mentre Yamaha sprofonda
– Da Milano-Cortina al campionato, una domenica olimpica
