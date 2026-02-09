Thorsby: "Atalanta molto forte, contento della reazione che abbiamo avuto"

Al termine della partita tra Atalanta e Cremonese a Bergamo ha parlato in conferenza stampa Morten Thorsby.

Il primo impatto con la Cremo, come ti stai trovando?

“E’ stata una settimana di lavoro intensa, ho trovato un gruppo molto unito con un miste che conoscevo già ma che non mi aveva mai allenato, finalmente posso lavorare con lui. Abbiamo una situazione delicata in piena lotta salvezza da affrontare insieme.”

Cosa vi è mancato oggi?

“Prima di tutto dobbiamo dare credito all’Atalanta, sono molto forti e se prendi gol subito come ci è successo diventa ovviamente più difficile. La reazione dei ragazzi mi è piaciuta”.

Mancava la voglia di lottare la ricerca di profondità prima dei cambi…

“Con loro è sempre difficile, sono forti e veloci, subiscono anche pochissimi gol. Aver segnato è importante, non ci siamo arresi e la rete è arrivata, peccato per il risultato”.

Gol e tanti volti nuovi in campo, l’entusiasmo si ritrova anche così…

“Si, dobbiamo proprio cercarlo anche nelle piccole cose, anche quando è difficile. Tutte le partite lo sono, sappiamo che servono i gol e dobbiamo lavorare su questo”.

Ci sono dediche per questa prima rete in grigiorosso?

“Oggi lo dedico a me stesso. Cambiare squadra a gennaio non è mai facile, ma ci tenevo a venire qua e farmi vedere, per me è un buon inizio”.

