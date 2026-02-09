La Cremonese va sotto subito e accorcia nel finale, ma non basta: l’Atalanta passa 2-1

Un avvio in salita, con due gol subiti nei primi venticinque minuti che hanno compromesso l’intero match. La Cremonese perde 2-1 alla New Balance Arena contro l’Atalanta. A Bergamo decisive le reti di Krstovic e Zappacosta, nel finale accorcia le distanze Thorsby.

Al 4’ schema su angolo dei padroni di casa che libera alla conclusione dal limite Zalewski, ma la sua mira è imprecisa. Al 9’ invece Raspadori, dopo una serie di rimpalli, calcia col mancino, Audero respinge. Sul corner seguente Djimsiti colpisce di testa, Krstovic ci prova con la mano, l’arbitro non se ne accorge, ma Audero in ogni caso è attento in uscita. Al 13’ l’Atalanta passa: cross dalla sinistra di Raspadori, Krstovic controlla, difende su Ceccherini e si gira col mancino, Audero non è perfetto nella respinta, la palla finisce in fondo al sacco. Al 20’ i nerazzurri colpiscono una traversa clamorosa con Samardzic che, servito da Zalewski, va a centimetri dal raddoppio. Il 2-0 arriva al 25’ con Zappacosta che salta secco Pezzella e batte Audero con un preciso diagonale. Al 35’ Raspadori calcia forte dai 25 metri, Audero blocca. Al 36’ anche Barbieri, sul cambio di fronte, ci prova dalla distanza, senza però trovare la porta.

Nicola, dopo aver perso per infortunio Ceccherini nel primo tempo, all’intervallo inserisce Djuric per Bonazzoli. Al 57’ Zalewski ci prova col destro da fuori, la palla sfiora il palo. Un minuto dopo Thorsby ha una grande chance di testa, su assist di Pezzella, ma tutto solo a pochi metri da Carnesecchi mette fuori. Al 60’ anche Krstovic ha un’occasione importante, ma col mancino spara fuori da ottima posizione. Nicola a questo punto inserisce anche Payero e Sanabria per Grassi e Vardy. Al 68’ Zalewski mette a rimorchio per Samardzic che col mancino sbaglia un rigore in movimento. Al 74’ Sulemana ha la possibilità di trovare il tris, ma col destro spara alle stelle. Al 78’ grande sponda di Djuric per Payero, ma il tiro del centrocampista argentino viene respinto in corner dalla difesa della Dea. Al minuto 89 Carnesecchi si supera sul colpo di testa di Djuric, mentre al 93′ viene annullato un gol a Djimsiti per fuorigioco. Al 94′ la Cremonese accorcia le distanze con Thorsby, che sfrutta il cross di Luperto per il 2-1 finale.

La Cremonese resta a quota 23 punti, a +5 sulla Fiorentina terzultima. Prossimo impegno per i ragazzi di Nicola domenica 15 febbraio allo Zini contro il Genoa.

© Riproduzione riservata