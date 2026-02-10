Promozione turistica, Visit Cremona presente alla Bit e alle fiere di Berlino e Padova

Grazie alla partecipazione a fiere del turismo di rilievo nazionale ed internazionale, Visit Cremona dà ufficialmente avvio al Piano Operativo 2026, confermando il proprio ruolo centrale nella strategia di promozione e commercializzazione turistica della destinazione.

Il progetto Visit Cremona, forte di un percorso strategico ormai ben definito, rilancia la propria presenza sui principali palcoscenici del turismo nazionale e internazionale, proseguendo con determinazione le attività di posizionamento e valorizzazione del territorio.

In questa nuova fase, il Comune di Cremona assume il ruolo di coordinatore della progettualità, operando in stretta sinergia con la Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia e dando continuità all’importante progetto di marketing turistico territoriale. Nel primo trimestre del 2026, Visit Cremona sarà protagonista nei principali appuntamenti fieristici del settore turistico, con l’obiettivo di intercettare buyer, operatori e visitatori.

La presenza alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano (10-12 febbraio) rappresenta un momento strategico per il consolidamento del mercato nazionale e dei segmenti leisure. Quest’anno la partecipazione assume un valore ancora più significativo grazie a un percorso di promozione condiviso con i territori di Mantova e Pavia, rafforzando un asse territoriale per l’attrattività dell’area padana.

A seguire, Visit Cremona sarà presente all’ITB – Internationale Tourismus-Börse di Berlino (3-5 marzo), la più importante vetrina mondiale del turismo, punto di riferimento per il mercato tedesco e internazionale. Dal 27 al 29 marzo, la destinazione parteciperà inoltre alla Fiera del Cicloturismo di Padova, appuntamento chiave per promuovere Cremona e il suo territorio provinciale come nodo centrale della mobilità dolce e del turismo outdoor del Nord Italia.

«Visit Cremona non è solo un brand, ma un percorso strategico che continua a crescere e a produrre risultati tangibili», dichiara Luca Burgazzi, Assessore al Turismo del Comune di Cremona. «Siamo in una fase di grande dinamismo: il Comune sta lavorando fianco a fianco con la Camera di Commercio, con altre istituzioni e con gli operatori della filiera turistica provinciale per consolidare ed espandere la presenza di Cremona sui mercati internazionali, valorizzando l’unicità della nostra città e del suo territorio come destinazione culturale e bike-friendly. In particolare, la partecipazione alla BIT segna l’avvio di un’importante collaborazione con Mantova e Pavia, una sinergia territoriale necessaria per presentarci in modo coordinato e competitivo».

Prossimamente verrà organizzato un incontro dedicato a operatori turistici, stampa e stakeholder per la presentazione ufficiale del Programma Operativo 2026. In tale occasione saranno illustrati nel dettaglio i progetti, le linee guida e le azioni che caratterizzeranno lo sviluppo della promozione e commercializzazione di Visit Cremona nel prossimo futuro.

