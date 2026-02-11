Ultime News

11 Feb 2026 Il presidente di quartiere: "Basta gettare fango sulla Scuola Primaria del Boschetto"
11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
Milano Cortina, Italia da sogno: oro Voetter-Oberhofer nello slittino doppio donne

Andrea Voetter e Marion Oberhofer agguantano uno splendido oro nello slittino doppio femminile alla fine della seconda manche della gara dopo aver chiuso in testa già la prima. Alle spalle delle azzurre le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, bronzo per le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. 

Per l’Italia, è una serata da sogno. Andrea Voetter e Marion Oberhofer avevano vinto in Coppa del Mondo, conquistato medaglie mondiali ed erano pronte all’ultimo scatto. Quello della medaglia olimpica. Le azzurre ci sono riuscite con una gara perfetta a Cortina d’Ampezzo. Record di spinta nella prima run, poi il miglior tempo nella discesa decisiva. Il tempo complessivo di 1:46.284 vale il titolo olimpico e un’impresa da consegnare agli annali. 

