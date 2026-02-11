Nel 2025 in calo la produzione industriale





ROMA (ITALPRESS) – Produzione industriale in lieve calo nel 2025, con un finale d’anno in chiaroscuro. Secondo l’Istat, a dicembre l’indice destagionalizzato è sceso dello 0,4% rispetto al mese precedente. Segnali di recupero arrivano dalla media del quarto trimestre quando la produzione è risalita dello 0,9 per cento sui tre mesi precedenti. Guardando ai comparti, a dicembre crescono energia e beni strumentali, arretrano beni intermedi e soprattutto beni di consumo. Sul confronto annuo, al netto del calendario, dicembre ha segnato invece un aumento del 3,2%: la spinta è arrivata dai beni strumentali, con un balzo marcato, e in misura minore da intermedi ed energia; i consumi restano sostanzialmente fermi. Nel dettaglio settoriale spicca la corsa del farmaceutico, seguito da altre manifatture e metallurgia. In calo, invece, chimica, tessile-abbigliamento e pelli e la filiera legno-carta-stampa. A consuntivo, l’Istat stima che nel 2025 la produzione industriale diminuisca dello 0,2%: tra i grandi raggruppamenti solo l’energia chiude in crescita, mentre nella manifattura avanza ancora la farmaceutica, oltre ad alimentare ed elettronica. Soffrono di più moda e mezzi di trasporto.

sat/azn

