11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
11 Feb 2026 Mercato del lavoro a Cremona: occupazione al top, ma resta il nodo del divario di genere
Tg Economia – 11/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nel 2025 in calo la produzione industriale
– Povertà abitativa nel Mezzogiorno, un bando da 5 milioni di euro
– Autotrasporto in difficoltà tra rincari e fragilità strutturali
– Bonus casa, le novità del 2026
