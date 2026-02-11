Video Pillole
Tg Sport – 11/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Como da favola, Napoli eliminato ai rigori in Coppa Italia
– Luna Rossa, volo radente a Cagliari: test per la sfida ai campioni neozelandesi
– Tennis, Sinner mette Doha nel mirino, Cobolli sconfitto a Dallas
– Volley Champions League, Milano e Scandicci a caccia del pass per le semifinali europee
– Rugby, l’Italia di Quesada verso Dublino: rebus formazione contro l’Irlanda
– Coppa Italia, la caduta delle grandi: le “piccole” sognano lo sgambetto storico

