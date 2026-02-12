Ambasciatore Cile “Rapporto tra Università vero passo avanti nel progresso”





ROMA (ITALPRESS) – Il rapporto fra le Università di Italia e Cile può garantire un “passo avanti nel progresso”. E’ l’opinione dell’ambasciatore del Cile in Italia, Ennio Vivaldi, intervistato dall’agenzia Italpress. Il capo della missione diplomatica a Roma ha sottolineato che è stato avviato “un rapporto fra le università pubbliche cilene” e quelle italiane. “Il vero progresso per l’America Latina e per il Cile si ha entrando a far parte dello sviluppo in materie culturali, scientifiche e tecnologiche”, ha osservato Vivaldi.

