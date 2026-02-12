Ultime News

12 Feb 2026 Famiglie fragili: a Cremona 44 minori in affido o in comunità
12 Feb 2026 Ricettazione di farmaci anti cancro: due a processo. La gang fu sgominata a Cremona
12 Feb 2026 "Di padre in figlio: la famiglia Guarneri": il 14 febbraio sul palco dell'Auditorium
12 Feb 2026 Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio
12 Feb 2026 Schianto fatale a Capergnanica. Auto nel fosso, muore donna di 54 anni
Ambasciatore Cile “Rapporto tra Università vero passo avanti nel progresso”

ROMA (ITALPRESS) – Il rapporto fra le Università di Italia e Cile può garantire un “passo avanti nel progresso”. E’ l’opinione dell’ambasciatore del Cile in Italia, Ennio Vivaldi, intervistato dall’agenzia Italpress. Il capo della missione diplomatica a Roma ha sottolineato che è stato avviato “un rapporto fra le università pubbliche cilene” e quelle italiane. “Il vero progresso per l’America Latina e per il Cile si ha entrando a far parte dello sviluppo in materie culturali, scientifiche e tecnologiche”, ha osservato Vivaldi.
