Ultime News

12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
12 Feb 2026 Il nuovo decreto sicurezza, tra pro e contro: dibattito a "La Piazza" di CR1
12 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"
Nazionali

Coltellate alle spalle mentre cammina in centro, grave donna a Palermo

(Adnkronos) – Una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena, con più fendenti, nel pieno centro di Palermo. E’ accaduto poco dopo le 18.30 in via Libertà, all’altezza di via Mondini. La donna, che perdeva molto sangue, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.  

Sentita dalla Polizia, che indaga sull’aggressione, non ha saputo fornire indicazioni sull’uomo che l’ha accoltellata perché l’ha colta di sorpresa alle spalle. Dopo l’aggressione si è rifugiata in un negozio. La Polizia sta adesso guardando le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’aggressore. 

