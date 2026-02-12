“Ecco cosa significa davvero fare l’agente immobiliare”: lezione al Ghisleri

Un incontro dedicato all’orientamento professionale e al dialogo con le nuove genera-zioni: nei giorni scorsi FIMAA – Confcommercio Provincia di Cremona ha incontrato le classi terze e quarte dell’indirizzo Geometri dell’IIS Ghisleri di Cremona, per presentare da vicino il lavoro dell’agente immobiliare e le competenze richieste da una professione spesso raccontata in modo superficiale.

All’iniziativa hanno partecipato Luca Arcari, presidente di FIMAA Confcommercio Provincia di Cremona, e il vicepresidente Omar Garavelli, che ha dialogato con gli studenti illustrando in modo chiaro e diretto il ruolo dell’agente immobiliare, tra responsabilità, preparazione tecnica, conoscenza normativa e capacità relazionali.

“È stata davvero una bella esperienza: incontrare i ragazzi dell’Istituto Ghisleri e parlare con loro della professione dell’agente immobiliare è stato molto piacevole e gratificante, e mi ha riempito di orgoglio”, ha dichiarato Omar Garavelli. “Ho cercato di raccontare questo lavoro per quello che è realmente, perché spesso non è ancora ben compreso e viene visto in modo distorto. Poterlo spiegare a ragazzi così giovani, in modo semplice e diretto, è stato davvero prezioso”.

Durante l’incontro, studenti e docenti hanno partecipato con attenzione, dimostrando curiosità e interesse attraverso domande e richieste di approfondimento.

“Ho avuto piacere di vedere un ascolto autentico e un interesse concreto: alcuni ragazzi hanno fatto domande, ma anche i docenti si sono dimostrati coinvolti e hanno voluto capire meglio la professione” ha aggiunto Garavelli. “Per me è stato ancora più significativo perché sono partito proprio da questo istituto: mi sono diplomato anch’io al Ghisleri.

Tornarci e poter raccontare ai ragazzi cose che ai miei tempi non mi erano state spiegate mi ha fatto sentire utile”. “Ringrazio il presidente Luca Arcari e FIMAA per avermi dato questa possibilità” ha concluso Garavelli. “Vedere i ragazzi curiosi e attenti, interessati al loro futuro, ha reso questa esperienza ancora più bella”.

L’incontro si inserisce nell’impegno di FIMAA Confcommercio Provincia di Cremona nel promuovere la cultura della professionalità e dell’orientamento, creando occasioni concrete di confronto tra scuola e mondo del lavoro. Un’attività che si affianca anche al corso abilitante per agenti immobiliari, nato dalla collaborazione tra FIMAA e Cr.Forma, che proprio in queste settimane ha dato il via alla seconda edizione.

