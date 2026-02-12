Milano-Cortina, Fontana “Riconoscimenti dall’estero, lavoro sta dando i frutti”

MILANO (ITALPRESS) – Sui primi giorni dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, “sono molto contento perché, innanzitutto, gli atleti sono contenti e questo è il primo motivo di soddisfazione. Per ora le cose funzionano per il verso giusto e anche dall’estero stanno arrivando i riconoscimenti. Il tanto lavoro che abbiamo fatto sta dando i suoi frutti”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento su Olimpiadi e intelligenza artificiale. “L’obiettivo principale di tutti è far fare alla Lombardia e all’Italia una bella figura e quindi apparire al mondo come un paese credibile, capace di organizzare e accogliere. Questi sono tutti valori che resteranno e nei quali credo molto”, ha aggiunto.

