Niscemi, Aurigemma “Spetta a noi istituzioni attivarci per reperire le risorse”





NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Voglio fare un ringraziamento a tutte le assemblee legislative e delle province autonome, perché il grido d’allarme è stato accolto da tutti, scevri da bandiere, da colori politici e quant’altro. Oggi si è riunita tutta la parte che rappresenta per intero il territorio della Nazione: sono consiglieri regionali, presidenti dei consigli regionali e l’attività sicuramente non mancherà, da qui a breve, per organizzare iniziative. Gli italiani nei momenti di difficoltà e di crisi hanno sempre manifestato la massima generosità”. Così Antonello Aurigemma, coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e presidente del Consiglio Regionale del Lazio, al termine dell’incontro a Niscemi. “Spetta a noi, come istituzioni, sensibilizzarli, cercare di attivarci sia nel reperimento di risorse ma soprattutto, come ho avuto modo di ribadire più volte, anche nel cercare di organizzare il nostro coordinamento per cercare di fare da raccordo anche con il Parlamento per attivarsi di fronte a queste emergenze climatiche”, ha aggiunto. vbo/mca1

(Fonte video: presidenza Ars)

© Riproduzione riservata