Ultime News

12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
12 Feb 2026 Il nuovo decreto sicurezza, tra pro e contro: dibattito a "La Piazza" di CR1
12 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"
Video Pillole

Referendum, Schlein “La riforma non migliora l’efficienza della giustizia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Difendere l’indipendenza dei magistrati serve a tutte le cittadine e i cittadini che altrimenti non hanno il potere e i soldi per far valere le proprie ragioni: questa non è una vera riforma della giustizia perché non migliora l’efficienza della giustizia per i cittadini italiani, non accelera i processi, non stabilizza i 12 mila precari della giustizia che stanno cercando di accelerare i processi”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine dell’iniziativa ‘Vota no per difendere la Costituzione’, al cinema Rouge et Noir, a Palermo. “Serve solo a chi è al governo e si ritiene al di sopra della legge e della Costituzione – continua Schlein – Questo governo vuole indebolire e controllare la magistratura, questo si evince dalle dichiarazioni di tutti loro a partire dalla presidente del Consiglio, che continua ad attaccare i magistrati scaricando su di loro e sulle opposizioni le colpe dei propri fallimenti”. xd8/vbo/mca1

