Referendum, Schlein “La riforma non migliora l’efficienza della giustizia”





PALERMO (ITALPRESS) – “Difendere l’indipendenza dei magistrati serve a tutte le cittadine e i cittadini che altrimenti non hanno il potere e i soldi per far valere le proprie ragioni: questa non è una vera riforma della giustizia perché non migliora l’efficienza della giustizia per i cittadini italiani, non accelera i processi, non stabilizza i 12 mila precari della giustizia che stanno cercando di accelerare i processi”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine dell’iniziativa ‘Vota no per difendere la Costituzione’, al cinema Rouge et Noir, a Palermo. “Serve solo a chi è al governo e si ritiene al di sopra della legge e della Costituzione – continua Schlein – Questo governo vuole indebolire e controllare la magistratura, questo si evince dalle dichiarazioni di tutti loro a partire dalla presidente del Consiglio, che continua ad attaccare i magistrati scaricando su di loro e sulle opposizioni le colpe dei propri fallimenti”. xd8/vbo/mca1

