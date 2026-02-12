Slittinisti a Casa Italia “Abbiamo fatto la storia”

CORTINA (ITALPRESS) – Quattro medaglie, due d’oro e due di bronzo. Lo slittino italiano fa la storia ai Giochi Invernali e per i sei azzurri arriva il momento di festeggiare. Dominik Fischnaller, Verena Hofer e le due coppie d’oro, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner da un lato e Andrea Voetter e Marion Oberhofer dall’altro, vengono celebrati a Casa Italia dopo aver vinto tutti insieme anche la medaglia di bronzo nel team relay.

