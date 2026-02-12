Ultime News

12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
12 Feb 2026 Il nuovo decreto sicurezza, tra pro e contro: dibattito a "La Piazza" di CR1
12 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Perri: "Italiani tra i migliori al mondo, ci sottovalutiamo troppo"
Slittinisti a Casa Italia “Abbiamo fatto la storia”

CORTINA (ITALPRESS) – Quattro medaglie, due d’oro e due di bronzo. Lo slittino italiano fa la storia ai Giochi Invernali e per i sei azzurri arriva il momento di festeggiare. Dominik Fischnaller, Verena Hofer e le due coppie d’oro, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner da un lato e Andrea Voetter e Marion Oberhofer dall’altro, vengono celebrati a Casa Italia dopo aver vinto tutti insieme anche la medaglia di bronzo nel team relay.

