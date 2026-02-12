Ultime News

12 Feb 2026 Al Filo, "racconti, amici e magia": festa in maschera dedicata ai più piccoli
12 Feb 2026 Famiglie fragili: a Cremona 44 minori in affido o in comunità
12 Feb 2026 Ricettazione di farmaci anti cancro: due a processo. La gang fu sgominata a Cremona
12 Feb 2026 "Di padre in figlio: la famiglia Guarneri": il 14 febbraio sul palco dell'Auditorium
12 Feb 2026 Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio
Tg Economia – 12/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– In Belgio vertice dei Paesi europei sulla competitività e l’industria Ue
– Carnevale motore dell’economia, giro d’affari da 1,5 miliardi
– Sostegno alle imprese, il roadshow di CDP e Confindustria fa tappa a Napoli
– Febbraio, le scadenze fiscali da non dimenticare
