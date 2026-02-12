Ultime News

12 Feb 2026 Al Filo, "racconti, amici e magia": festa in maschera dedicata ai più piccoli
12 Feb 2026 Famiglie fragili: a Cremona 44 minori in affido o in comunità
12 Feb 2026 Ricettazione di farmaci anti cancro: due a processo. La gang fu sgominata a Cremona
12 Feb 2026 "Di padre in figlio: la famiglia Guarneri": il 14 febbraio sul palco dell'Auditorium
12 Feb 2026 Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio
Video Pillole

Tg Sport – 12/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Brignone vince l’oro nel Super G, il quinto per l’Italia
– Lazio di rigore, il Bologna cade ai penalty: i biancocelesti volano in semifinale – Inter-Como e Lazio-Atalanta, ecco le sfide che valgono la finale di Roma
– Atp Buenos Aires, Berrettini stop agli ottavi
– Rugby, emergenza azzurra: Quesada ridisegna l’Italia per la battaglia di Dublino
– Luna Rossa accelera, a Cagliari test segreti sulla nuova carena anti-drag
– Hamilton e la Ferrari, i primi segnali di un’intesa mondiale
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...