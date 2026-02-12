Ultime News

12 Feb 2026 Juvi a Cividale per ripartire: “Subito con la faccia giusta”
12 Feb 2026 Truffe e raggiri, le raccomandazioni di ATS Val Padana: "Non aprite SMS sospetti"
12 Feb 2026 Falsi operatori gas e luce in azione: A2A mette in guardia i cittadini
12 Feb 2026 Al BonTà ciclo di appuntamenti dedicati al vino
12 Feb 2026 Le ragazze dell'Aselli quinte nella disfida rosa delle discipline Stem
Video Pillole

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 12/2/2026

MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Brignone d’oro nel super-G davanti a Mattarella, quinto trionfo azzurro
– Italia regina dello slittino, doppietta storica a Cortina
– Paris, il sogno diventa realtà: medaglia alle Olimpiadi di casa
– Casco commemorativo vietato, atleta skeleton ucraino Heraskevych fuori dai Giochi
– Zoppas “I Giochi un’occasione per aiutare piccole e medie imprese”
gm/azn

