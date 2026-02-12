Ultime News

12 Feb 2026 Al Filo, "racconti, amici e magia": festa in maschera dedicata ai più piccoli
12 Feb 2026 Famiglie fragili: a Cremona 44 minori in affido o in comunità
12 Feb 2026 Ricettazione di farmaci anti cancro: due a processo. La gang fu sgominata a Cremona
12 Feb 2026 "Di padre in figlio: la famiglia Guarneri": il 14 febbraio sul palco dell'Auditorium
12 Feb 2026 Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio
Video Pillole

Volley, le ragazze di Conegliano in visita a Casa Italia a Cortina

CORTINA (ITALPRESS) – Piena atmosfera olimpica a Cortina. La Prosecco Imoco Conegliano volley, in visita a Casa Veneto nella località ampezzana, ha fatto tappa anche a Casa Italia. Squadra tutta al completo con le nazionali Sara Fahr, Monica De Gennaro e Marina Lubian. Breve tour della struttura per le ragazze di Daniele Santarelli che hanno osservato il muro con su scritti tutti i medagliati dei Giochi di Milano-Cortina e hanno scattato alcune foto di gruppo con lo sfondo dei cerchi olimpici.

