Ultime News

13 Feb 2026 Scuola Boschetto, l'associazione invalidi: "Carenze, eccome". Presto incontro in Comune
13 Feb 2026 "In zona ci sono i ladri": si fingono carabinieri e rubano monili e denaro. A processo
13 Feb 2026 Carpe diem Vanoli al PalaRadi, coach Brotto: "Con Milano in campo senza paura"
13 Feb 2026 Onaf, al BonTà la consegna al Comune della targa "Cremona Città del Formaggio 2026"
13 Feb 2026 Incendio Magic Pack, Arpa: qualità dell'aria rientrata nella norma dal secondo giorno
Nazionali

Bullismo, Genovesi (Rai Kids): “Nostro obiettivo è educare divertendo”

(Adnkronos) – “Rai Kids ha una serie di obiettivi, come quello di educare divertendo. Pertanto, tutti i prodotti che selezioniamo, dai cartoni animati, alle serie, alle non fiction, hanno lo scopo di raccontare ai ragazzi ciò che accade nella loro vita quotidiana, compresi i problemi e le difficoltà e come superarli. Attraverso la linea rodariana, che è classica, cerchiamo di raccontare al nostro pubblico cose molto divertenti, che, però, comprendano anche elementi di riflessione e di crescita”. Così, il direttore di Rai Kids, Roberto Genovesi, intervenendo all’incontro ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma. 

“Noi abbiamo due target di ascolti: il prescolare, guidato dai genitori, e i bambini più grandi, che cominciano già ad avere un’indipendenza di visione sul lineare e sul multimediale e, quindi, sui social. Abbiamo, pertanto, due approcci differenti. Il ruolo dei genitori per noi è fondamentale perché sono gli interlocutori, insieme ai bambini e ai ragazzi, della nostra programmazione”, conclude.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...