Cremonese, sfida da non sottovalutare: il Torino è tranquillo ma non appagato

Finale di stagione infuocato per la Cremonese, costretta a giocarsi la salvezza con il Lecce nelle ultime sei giornate. Nel prossimo turno di campionato, mentre i pugliesi ospiteranno sul loro campo la Fiorentina, i grigiorossi saranno invece impegnati allo Zini contro un Torino in forte ripresa.

La formazione granata era finita in una posizione molto pericolosa, ma l’esonero di Marco Baroni e il conseguente arrivo alla guida tecnica di Roberto D’Aversa ha risollevato le sorti della squadra. D’Aversa si è insediato lo scorso 23 febbraio e ha conquistato ben quattro vittorie in sei giornate (uniche sconfitte contro Napoli e Milan). Il Toro è riuscito così a portarsi in una posizione tranquilla di classifica, tanto che al momento può vantare un vantaggio di 12 punti rispetto alla zona che scotta.

Guai però a pensare che il Torino possa ritenersi ormai appagato. D’Aversa ha dichiarato pubblicamente che in questo finale di stagione farà giocare solamente i giocatori più motivati, chiedendo alla squadra di non fermarsi per terminare il campionato nel miglior modo possibile. L’obiettivo sarebbe quello di chiudere toccando quota 50 punti. Ciò vorrebbe dire conquistare ben 11 punti nelle ultime sei giornate per i piemontesi.

Il capocannoniere del Toro è Giovanni Simeone, autore finora di 9 gol, ma un altro giocatore pericoloso che la Cremo dovrà tenere d’occhio è Nikola Vlasic, leader tecnico della squadra con all’attivo 7 reti più 3 assist.

Durante la sua carriera da allenatore Marco Giampaolo ha già affrontato 15 volte il Torino, ottenendo 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. I precedenti tra l’attuale tecnico grigiorosso e Roberto D’Aversa, invece, sono solamente due, con un successo a testa.

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