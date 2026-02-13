Fontana “Record Mangiarotti? Finalmente, così tutti tranquilli”





MILANO (ITALPRESS) – “Record Mangiararotti agganciato? Finalmente, così siamo tutti tranquilli su questo record”. Lo ha dichiarato Arianna Fontana, intervenuta a Casa Italia, a Milano, dopo aver eguagliato le 13 medaglie di Edoardo Mangiarotti. “Sono arrivata a questa Olimpiade con la voglia di trovare le finali, il mio obiettivo era quello, trovarsi in finale e dare tutto quello per giocarti una medaglia. Ieri è stata una serata complicata, la tensione era tanta, ripensavo a tutte le ore passate in palestra e in piscina dopo l’infortunio, ripensando a quello riuscivo a concentrarmi e stare sul momento, mi sono detta: “Tutto il lavoro fatto ti ha portato qua Arianna, entra in gara e divertiti. E dai il massimo”.

