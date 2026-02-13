Ultime News

13 Feb 2026 Spacciava in auto per le vie di Castelleone: arrestato 43enne lodigiano
13 Feb 2026 Carnevale a Grumello: domenica 15 la sfilata delle maschere per il paese
13 Feb 2026 Fatti di Torino, la sicurezza non può essere una bandiera elettorale
13 Feb 2026 Crotta d'Adda, problemi strutturali: crolla la passerella sul fiume
13 Feb 2026 Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato
Video Pillole

Pichetto “Nucleare fonte neutra da valutare, è dovere creare quadro giuridico”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Non vedo questo paese come una di quelle realtà coperte da pale eoliche e fotovoltaico. Dobbiamo superare il fossile così com’è, anche se ci accompagnerà ancora per un po’ di tempo. E dobbiamo trovare una soluzione di produzione. L’energia elettrica da fonte nucleare è una soluzione neutra, che non ha emissioni, che tra l’altro dà il vantaggio di non pagare tassazioni, una differenza che abbiamo con Spagna e Francia”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin a margine del convegno “Parliamo di mare” questa mattina a Cagliari.

