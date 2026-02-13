Ultime News

13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: 25enne patteggia: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
13 Feb 2026 Verso Cremonese-Genoa: precedenti, dati, statistiche e curiosità sulla partita
13 Feb 2026 Passerella crolla nell'Adda: nessun ferito ma interrotta la navigazione
Video Pillole

Salute Magazine – 13/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Lotta ai tumori, l’innovazione accelera con tre nuove indicazioni terapeutiche
– A Milano-Cortina la sensibilizzazione sull’obesità
– In un volume il ruolo di ambiente e stili di vita nel rischio onco-ematologico
