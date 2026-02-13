Ultime News

13 Feb 2026 Spacciava in auto per le vie di Castelleone: arrestato 43enne lodigiano
13 Feb 2026 Carnevale a Grumello: domenica 15 la sfilata delle maschere per il paese
13 Feb 2026 Fatti di Torino, la sicurezza non può essere una bandiera elettorale
13 Feb 2026 Crotta d'Adda, problemi strutturali: crolla la passerella sul fiume
13 Feb 2026 Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato
Tg News – 13/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– In Belgio vertice dei Paesi europei sulla competitività e l’industria Ue
– Carnevale motore dell’economia, giro d’affari da 1,5 miliardi
– Sostegno alle imprese, il roadshow di CDP e Confindustria fa tappa a Napoli
– Febbraio, le scadenze fiscali da non dimenticare
