Vuole i soldi per la droga: morsi alla madre. 25enne accusata di estorsione e lesioni

Lesioni aggravate ed estorsione nei confronti della madre. Queste le accuse di cui deve rispondere in tribunale una 25enne cremonese sulla quale, dopo la testimonianza a processo dell’assistente sociale, si è deciso di disporre una perizia psichiatrica.

Tra le fine del mese di luglio e il settembre del 2023, la giovane, con problemi di tossicodipendenza, aveva intimato alla madre di consegnarle delle somme di denaro. La donna si era rifiutata e la figlia l’aveva colpita con pugni alle braccia, sferrandole calci alle gambe e mordendola.

Il primo settembre del 2023, dopo le botte, la vittima aveva ceduto e aveva consegnato alla figlia quanto richiestole, e cioè una banconota da venti euro.

La madre aveva riportato ecchimosi alle braccia e contusioni al ginocchio destro guaribili in sette giorni.

A processo, l’imputata è difesa dall’avvocato Fabio Galli. Al termine dell’udienza di oggi, in seguito alla testimonianza dell’assistente sociale, che ha fatto emergere le fragilità di cui soffrirebbe la 25enne, sia accusa che difesa hanno fatto richiesta di perizia. Richiesta accolta dal giudice che ha aggiornato l’udienza per conferire l’incarico allo psichiatra.

© Riproduzione riservata