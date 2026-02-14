Il Talk del Post al Ponchielli: dialoghi su scienza, musica e attualità

Per il terzo anno consecutivo, la redazione de “il Post” si ritrova a Cremona, al teatro Ponchielli, per una giornata di incontri e riflessioni aperta al pubblico. L’evento, intitolato “Talk” trasforma la ricorrenza di San Valentino in un’occasione di approfondimento sui temi dell’attualità, della scienza e della cultura.

“È molto difficile districarsi tra le notizie, richiede un allenamento come tutte le cose, richiede una frequenza con l’intensità delle informazioni, richiede costruirsi delle proprie bussole e dei propri autori o testate o siti o anche influencer di cui fidarsi, naturalmente per costruire questa fiducia bisogna prima fare un bel lavoro di confronto”, dice Luca Sofri, direttore editoriale de “il Post”.

“Il Post va in giro per l’Italia per incontrare suoi lettori – spiega Francesco Costa, direttore de “il Post” – Ha un grande valore vedersi, incontrarsi, parlarsi, confrontarsi e certo approfittare di questa occasione in un posto come Cremona, in un teatro bello come questo, per passare delle ore insieme che abbiano un senso e che ci lasciano qualcosa, quello è il desiderio”.

Spazio durante la giornata anche ad una discussione su scienza e cronaca, musica, cinema, narrazioni sonore.

