Carnevale a San Daniele Po: grande festa di tutto il paese

Sì è svolto domenica 15 febbraio, a San Daniele Po la festa di Carnevale. Quest’anno la festa non è stata solo una sfilata, ma il cuore pulsante di un intero paese che si è rimboccato le maniche.

Il presidente della neonata “Pro loco San Daniele Ripa Po” ci ha raccontato: “Abbiamo voluto rilanciare la sfilata di Carnevale coinvolgendo tutto il paese, al termine ci siamo ritrovati nel piazzale della palestra comunale per un rinfresco e al tramonto si è acceso il falò dove ” gum bruusat la vecia!”

Il tutto col supporto del Comune e dei volontari della protezione civile “La Golena”.

Non è stata solo una sfilata, ma il momento in cui un paese si è ritrovato in piazza, dai nonni ai bambini, per ricordarci quanto è bello fare comunità.

© Riproduzione riservata