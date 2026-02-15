Con il favore delle tenebre si sono introdotti in un’azienda di Crotta d’Adda, e hanno fatto razzia di cavi in rame. Ma non hanno fatto i conti con il servizio di vigilanza, che è riuscito a bloccarli prima che potessero allontanarsi. Nei guai è finito un uomo – mentre il complice si è dato alla fuga nei campi circostanti – con l’accusa di furto aggravato.

Era circa mezzanotte quando è scattato l’allarme alla centrale di controllo della Pegaso Security, che aveva già due pattuglie in zona, accorse subito sul posto.

Gli addetti alla vigilanza sono riusciti a intercettare il mezzo, già caricato del rame, prima che si allontanasse, bloccandone la fuga. Due gli uomini a bordo. Uno è riuscito a scappare, mentre l’altro è stato fermato. Nel mentre sono arrivati i Carabinieri di Casalbuttano, che hanno proceduto al fermo e hanno sequestrato il furgone.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno scassinato un cancello sul retro della cascina, dove non c’erano telecamere. Sapevano, molto probabilmente, dove andare, e soprattutto erano a conoscenza del fatto che all’interno dell’azienda erano in corso lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico. Di qui, la massiccia presenza di cavi in rame, obiettivo del furto.

