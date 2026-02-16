Campagna Amica Cremona, i dolci di Carnevale presso il portico del Consorzio Agrario

“Cibo in maschera” è il tema della mattinata con gli agricoltori della Coldiretti. Ci saranno i banchi colorati per l’occasione, le stelle filanti e i dolci tipici. Preparate dalla cuoca contadina Elisa, non mancheranno le tipiche lattughe, offerte in degustazione gratuita a tutti i cremonesi che faranno tappa presso il mercato. I bambini che accompagneranno i genitori, o i nonni, a fare la spesa riceveranno un piccolo dono da parte degli agricoltori.

Anche il Carnevale diventa così una divertente occasione per fare la spesa direttamente dagli agricoltori del territorio – sottolinea Coldiretti Cremona – nel segno della qualità, della tracciabilità, della trasparenza e della sostenibilità della rete di Campagna Amica.

Presso il mercato del martedì mattina saranno proposti domani anche pane e prodotti da forno, miele e confetture, salumi e formaggi tipici, uova, ortofrutta di stagione. E poi i dolci del Carnevale, in degustazione gratuita e in vendita. Il tutto proposto personalmente dalle aziende agricole, in un filo diretto tra la campagna e la città.

© Riproduzione riservata