Addio al Carnevale, a Pescarolo brucia il falò: è la 358esima edizione

La tradizione si è rinnovata questa sera a Pescarolo: per la chiusura del periodo di Carnevale il paese, ma anche tante persone provenienti dal circondario, si è radunato in piazza Garibaldi per l’accensione del grande falò propiziatorio. E’ la 358esima edizione, segno di quanto radicato sia anche nelle giovani tradizioni questo retaggio della cultura popolare e contadina, grazie a quanti lavorano per tramandarlo.

Alle ore 20 del “martedì grasso”, al suono a martello dell’Ave Maria, la quercia e la catasta di legna vengono bruciate ed è propiziatorio fare tre giri intorno al falò in senso antiorario. I festeggiamenti si concludono a tarda serata e sulle braci vengono abbrustolite (come da antica usanza) polenta e salamelle. I bambini delle scuole elementari, nei giorni seguenti, insieme ai volontari e alle maestre, piantano nuove querce.

