17 Feb 2026 Al teatro Monteverdi arriva lo spettacolo dei "Fratelli Colione"
17 Feb 2026 Il messaggio del Vescovo per la Quaresima: "Preghiera e dialogo con Dio"
17 Feb 2026 Carnevale in piazza: feste e sfilate in tutto il territorio
17 Feb 2026 Bastoni si scusa dopo l'episodio di Inter-Juve: "Contatto accentuato, ho sbagliato"
17 Feb 2026 Vent'anni di violenze: "Ho visto la morte con i miei occhi". Marito condannato a sei anni
Al teatro Monteverdi arriva lo spettacolo dei "Fratelli Colione"

Sabato 21 febbraio alle 21 in scena improvvisazione teatrale surreale e clowneria verbale

Sabato 21 febbraio torna sul palco “I Fratelli Colione”, un’esplosione di improvvisazione surreale e dissacrante ideata da Mico Pugliares, Roberto Boer e Marcello Savi.

Più che uno spettacolo, un’esperienza in continuo movimento: giochi di parole improbabili, deviazioni inutili e una totale assenza di senso narrativo si combinano per dare vita a performance uniche, imprevedibili e assolutamente irripetibili. Qui non si costruiscono trame né finali codificati — si celebra invece l’assurdo, il nonsense dichiarato e la gioia di perdersi felicemente nella fantasia scenica.

Lo spettacolo, caratterizzato da una clowneria verbale ironica e coinvolgente, invita il pubblico a lasciare a casa ogni aspettativa preconfezionata: ogni serata di “I Fratelli Colione” è un laboratorio creativo di risate, sorprese e pura inventiva live.

Biglietti acquistabili online su www.traattori.it o il giorno dello spettacolo alla cassa del teatro Monteverdi di Cremona. Intero: 12€ / Ridotto 10€

